İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,781
  • EURO
    46,7886
  • ALTIN
    4274.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Edi Rama'dan İngiltere'ye sert tepki: Bu plan utanç verici
Dünya

Edi Rama'dan İngiltere'ye sert tepki: Bu plan utanç verici

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İngiltere'nin üçüncü ülkelerde sığınmacı merkezleri kurma önerisini sert sözlerle eleştirerek, planı 'utanç verici' olarak nitelendirdi.

AA26 Haziran 2025 Perşembe 12:18 - Güncelleme:
Edi Rama'dan İngiltere'ye sert tepki: Bu plan utanç verici
ABONE OL

Rama, uluslararası medyaya verdiği röportajda, İngiltere'nin üçüncü ülkelerde sığınmacı merkezleri kurma planını, "akıl almaz" olanın normalleştiği durum olarak tanımladı.

Bu planı, "tamamen kabul edilemez, saçma ve utanç verici" olarak nitelendiren Rama, "İngiltere'nin göçmenleri 'atacak' yer araması, 10 yıl önce hayal bile edilemeyecek bir şeydi." dedi.

Arnavutluk Başbakanı Rama, eski İngiltere başbakanları Boris Johnson ve Rishi Sunak da dahil olmak üzere birçok İngiliz liderin bu tür önerileri tutarlı biçimde reddettiğini hatırlatarak, "Bugün İngiltere'de kabul edilen şeylerin yüzde 80'i, Brexit öncesinde hayal dahi edilemezdi." ifadesini kullandı.

Ülkesinin İtalya ile göçmen merkezleri kurulmasına yönelik anlaşmaya ve iki ülkenin benzersiz tarihi bağlarına işaret eden Rama, "İtalya, bizden bir şey istediğinde, evet diyoruz, nokta." şeklinde konuştu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın geçen ay Arnavutluk'a gerçekleştirdiği ziyarette duyurduğu "geri gönderme merkezleri" adı verilen plan, İngiltere'deki yasal yolları tüketen ve sığınma talepleri reddedilen kişilerin üçüncü ülkelere gönderilmesini öngörüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.