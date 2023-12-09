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Dünya

Edinburgh'da Filistin'e destek yürüyüşünde İsrail'e tepki: İşgali durdurun, soykırımı desteklemeyin!

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde yüzlerce kişi, “İşgali durdurun, soykırımı desteklemeyin” sloganı atarak, İsrail ve destekçilerine tepki gösterdi.

IHA9 Aralık 2023 Cumartesi 17:18 - Güncelleme:
Edinburgh'da Filistin'e destek yürüyüşünde İsrail'e tepki: İşgali durdurun, soykırımı desteklemeyin!
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İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yüzlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü. İsrail'e destek veren Barclays Bankası'nın önünde toplanan Filistin destekçileri, banka ve diğer İsrail destekçisi kurumlar aleyhinde sloganlar attı. "Acil Ateşkes", " Özgür Filistin", Soykırımı durdurun" pankartları taşıyan göstericiler, "Hepimiz Filistinliyiz", " İşgali durdurun", "Soykırımı desteklemeyin" ve "Nehirden denize Filistin özgür kalacak" sloganları attı.

İsrail'in Batı'nın ve ABD'nin desteğiyle Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdığını belirten Filistin destekçileri, "Utanın" sloganları atarak yürüyüşe devam etti.

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