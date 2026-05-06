İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2026 Çarşamba / 20 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2324
  • EURO
    53,1189
  • ALTIN
    6805.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ege Denizi'nde kargo gemisi kayalıklara çarptı! Türk mürettebattan sevindiren haber
Dünya

Ege Denizi'nde kargo gemisi kayalıklara çarptı! Türk mürettebattan sevindiren haber

Ege Denizi'nde 8 bin ton soda yüklü kargo gemisi battı. Gemideki 8 Türk ve bir Azerbaycanlıdan oluşan mürettebat kurtulurken, kazanın geminin kayalıklara çarpmasının ardından meydana geldiği belirtildi.

AA6 Mayıs 2026 Çarşamba 10:17 - Güncelleme:
Ege Denizi'nde kargo gemisi kayalıklara çarptı! Türk mürettebattan sevindiren haber
ABONE OL

Ege Denizi'nde 8'i Türk 9 mürettebatın bulunduğu kargo gemisinin battığı belirtildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberinde, Ege Denizi'ndeki Andre Adası açıklarında sabah saatlerinde kargo yüklü geminin kayalıklara çarptığı kaydedildi.

Haberde, Arnavutluk'tan Ukrayna'ya 8 bin ton soda taşıyan geminin battığı bilgisi yer aldı.

Vanuatu bayrağı taşıyan gemideki 8 Türk ve bir Azerbaycanlıdan oluşan mürettebatın kurtulduğu ifade edilen haberde, Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin mürettebatı Andre Adası'na götürdüğü belirtildi.

  • ege denizi
  • kargo gemisi
  • türk
  • mürettebat

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.