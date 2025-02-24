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Dünya

Ege'de daha büyük bir deprem riski sürüyor

Yunanistan Depremle Mücadele Kurumu (OASP) Başkanı Efthimios Lekkas, Santorini ile Yamurgi adaları arasında meydana gelen sismik hareketliliğin uzun süreceğini ve daha büyük bir deprem riskinin sürdüğünü söyledi.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 12:53 - Güncelleme:
Ege'de daha büyük bir deprem riski sürüyor
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Lekkas, başkent Atina'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "(Sismik hareketlilik) Bu, haftalar hatta aylar sürebilecek uzun bir süreç. Bu tür sismik hareketler kolayca sonlanmaz." dedi.

Efthimios Lekkas, daha büyük bir deprem riskinin devam ettiğini vurguladı.

Santorini Adası'nın son 30 yılda plansız bir şekilde büyüdüğünü ve kaçak yapılaşmanın ciddi boyutlara ulaştığını belirten Lekkas, bu durumun büyük bir risk oluşturduğunun altını çizdi.

Lekkas, "(Santorini) Bu ada, volkanik patlamalar, depremler, toprak kaymaları ve erozyon gibi doğal süreçlerin bir sonucu olarak oluştu. Bugün ise insan müdahalesi, bu doğal süreçlerin felaketlere dönüşmesine yol açıyor." diye konuştu.

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