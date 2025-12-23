İSTANBUL 12°C / 7°C
  Ege'de gerilimi tırmandıracak anlaşma... ''Bermuda şeytan üçgeni" imzaları attı: Yunanistan, Siyonizm'in eteklerine sarıldı
Dünya

Ege'de gerilimi tırmandıracak anlaşma... ''Bermuda şeytan üçgeni” imzaları attı: Yunanistan, Siyonizm'in eteklerine sarıldı

Türkiye korkusu 'bermuda şeytan üçgeni'ni harekete geçirdi. Yunanistan, askeri iş birliği için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Siyonist İsrail ile “Ortak Eylem Planı”na imza attı. Atina ayrıca bebek katili İsrail'le 2026 yılı için “Savunma İşbirliği Programı”nı yürürlüğe koydu.

23 Aralık 2025 Salı 20:11
Ege'de gerilimi tırmandıracak anlaşma... ''Bermuda şeytan üçgeni” imzaları attı: Yunanistan, Siyonizm'in eteklerine sarıldı
ABONE OL

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin, GKRY ve İsrail ile askeri anlaşmalar imzaladığı ifade edildi.

Açıklamada, GKRY ve İsrail ile "Ortak Eylem Planı"na imza atan Yunanistan'ın, İsrail ile 2026 için "Savunma İşbirliği Programı" imzaladığı aktarıldı.

Bu anlaşmalar kapsamında farklı birimler arasında tatbikat, özel harekat gücü için ortak eğitim, üst düzey görüşmeler ve karşılıklı fayda ilişkisi bulunan konularda taraflar arasında istişarenin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, anlaşmanın üç taraf arasında askeri işbirliğini güçlendirdiği ileri sürüldü.

