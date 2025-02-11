Ege'de sismik hareketlilik Yunanistan'da istifa getirdi

Sismolog Çelentis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, komiteye resmi atama kararı olmadan yeni üyelerin dahil edilmesini eleştirdi ve siyasi müdahale yapıldığını öne sürdü.

Çelentis, komitenin bilimsel kriterlere göre oluşturulmuş bir yapı olduğunu ve üyelerinin belirli prosedürler çerçevesinde atandığını vurguladı.

Ancak, siyasi kararlarla yeni üyelerin usulsüz şekilde komiteye dahil edildiğini savunan Çelentis, bunun komitenin bağımsızlığını zedelediğini ifade etti.

Çelentis, "Ancak son dönemde, siyasi kararlarla gelen yeni isimler, komitenin rolünü ve işleyişini ciddi şekilde zayıflatıyor." ifadesini kullandı.