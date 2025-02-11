İSTANBUL 4°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2025 Salı / 13 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,0503
  • EURO
    37,333
  • ALTIN
    3362.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ege'de sismik hareketlilik Yunanistan'da istifa getirdi
Dünya

Ege'de sismik hareketlilik Yunanistan'da istifa getirdi

Yunanistan'ın önde gelen sismologlarından Profesör Akis Çelentis, Santorini'de artan sismik hareketlilik devam ederken, Ulusal Sismik Risk Değerlendirme Komitesine siyasi müdahale yapıldığını öne sürerek komiteden istifa ettiğini duyurdu.

AA11 Şubat 2025 Salı 19:47 - Güncelleme:
Ege'de sismik hareketlilik Yunanistan'da istifa getirdi
ABONE OL

Sismolog Çelentis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, komiteye resmi atama kararı olmadan yeni üyelerin dahil edilmesini eleştirdi ve siyasi müdahale yapıldığını öne sürdü.

Çelentis, komitenin bilimsel kriterlere göre oluşturulmuş bir yapı olduğunu ve üyelerinin belirli prosedürler çerçevesinde atandığını vurguladı.

"KOMİTENİN ROLÜNÜ VE İŞLEYİŞİNİ CİDDİ ŞEKİLDE ZAYIFLATIYOR"

Ancak, siyasi kararlarla yeni üyelerin usulsüz şekilde komiteye dahil edildiğini savunan Çelentis, bunun komitenin bağımsızlığını zedelediğini ifade etti.

Çelentis, "Ancak son dönemde, siyasi kararlarla gelen yeni isimler, komitenin rolünü ve işleyişini ciddi şekilde zayıflatıyor." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.