İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin başkenti Tahranda katıldığı bir kitap fuarında kendisine uzatılan bir kitabı alarak, "Bu kitabı Yunanlılar, Türklerin aleyhinde yazmış. Kitap, Yunanlıların Osmanlı Türkleri karşısındaki mazlumiyetini güçlü bir şekilde anlatmış" dedi.

Hamaney'in skandal niteliğindeki sözleri tepki çekti.

Hamaney'in elinde tuttuğu Ekmek ve Şarap kitabı İtalyan yazar Ignazio Silone'e ait. Kitap Hamaney'in bahsettiğinin aksine İtalyan Sosyalistlerin Faşizme karşı mücadelesini anlatıyor.

Hamaney'in bu sözlerinin, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara ziyareti ve tarafların olumlu mesajlar vermesine eş zamanlı gelmesi dikkat çekiyor.