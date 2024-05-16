İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2024 Perşembe / 9 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1585
  • EURO
    35,1916
  • ALTIN
    2470.28
  • BIST100
    10158.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ege'de yakınlaşma rahatsız etti! Hamaney Türkleri hedef aldı
Dünya

Ege'de yakınlaşma rahatsız etti! Hamaney Türkleri hedef aldı

Tahran Kitap Fuarı'nı ziyaret eden İran dini lideri Hamaney'in eline aldığı bir kitap sonrası, Türklerin Rumlara karşı zulüm yaptığını iddia ettiği skandal sözleri büyük tepki çekti.

16 Mayıs 2024 Perşembe 08:03 - Güncelleme:
Ege'de yakınlaşma rahatsız etti! Hamaney Türkleri hedef aldı
ABONE OL

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin başkenti Tahranda katıldığı bir kitap fuarında kendisine uzatılan bir kitabı alarak, "Bu kitabı Yunanlılar, Türklerin aleyhinde yazmış. Kitap, Yunanlıların Osmanlı Türkleri karşısındaki mazlumiyetini güçlü bir şekilde anlatmış" dedi.

Hamaney'in skandal niteliğindeki sözleri tepki çekti.

Hamaney'in elinde tuttuğu Ekmek ve Şarap kitabı İtalyan yazar Ignazio Silone'e ait. Kitap Hamaney'in bahsettiğinin aksine İtalyan Sosyalistlerin Faşizme karşı mücadelesini anlatıyor.

Hamaney'in bu sözlerinin, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara ziyareti ve tarafların olumlu mesajlar vermesine eş zamanlı gelmesi dikkat çekiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.