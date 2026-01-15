İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2026 Perşembe / 27 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,195
  • EURO
    50,38
  • ALTIN
    6412.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Eğitim merkezinde bomba patladı: 9 yaralı

Rusya İçişleri Bakanlığının Sıktıvkar kentindeki eğitim merkezinde ses bombasının patlaması sonucu 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA15 Ocak 2026 Perşembe 15:34 - Güncelleme:
Eğitim merkezinde bomba patladı: 9 yaralı
ABONE OL

Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyetinin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Sıktıvkar kentinde Rusya İçişleri Bakanlığının eğitim merkezinde ses bombasının patladığı belirtildi.

Açıklamada, "Olayda 9 kişi yaralandı. Bunlardan 4'ünün durumu ağır. Yaralılara gerekli tıbbi müdahale yapılıyor. Patlamanın ardından oluşan yoğun duman nedeniyle 200 kişi binadan tahliye edildi." ifadelerine yer verildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada ise ses bombasının patlaması sonucu 340 metrekare alanda yangın çıktığı kaydedildi.

Rusya Soruşturma Komitesi de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.