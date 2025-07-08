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Dünya

Eğitim uçuşu felakete döndü: Kanada semalarında ölümcül çarpışma

Kanada'nın Manitoba eyaletinde tek motorlu 2 küçük uçağın havada çarpışması sonucu 2 öğrenci pilot hayatını kaybetti.

AA8 Temmuz 2025 Salı 22:45 - Güncelleme:
Eğitim uçuşu felakete döndü: Kanada semalarında ölümcül çarpışma
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CBC News'ün haberine göre, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Sözcüsü Melanie Roussel, Manitoba'nın güneyindeki Hanover bölgesinde meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Yerel saatle 08.45 sularında tek motorlu iki küçük uçağın havada çarpıştığını ve 2 öğrenci pilotun hayatını kaybettiğini belirten Roussel, uçaklarda başka yolcu bulunmadığını kaydetti.

Pilotluk eğitimi veren okulun yöneticisi Adam Penner, kazanın eğitim uçuşu sırasında meydana geldiğini açıkladı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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