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Dünya

Eğitime Trump engeli! Harvard'a sağlanan 1 milyar dolarlık fon kesiliyor

ABD'de Donald Trump yönetiminin, Filistin'e destek gösterilerinde öne çıkan Harvard Üniversitesine sağlanan 1 milyar dolarlık fonu daha kesmeyi planladığı iddia edildi.

AA21 Nisan 2025 Pazartesi 12:17 - Güncelleme:
Eğitime Trump engeli! Harvard'a sağlanan 1 milyar dolarlık fon kesiliyor
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Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin bilgi sahiplerine dayandırdığı haberine göre, Harvard'a federal hükümetin taleplerini içeren mektubu gönderen Beyaz Saray'a bağlı Antisemitizmle Mücadele Görev Gücündeki yetkililer, üniversitenin taleplerini kabul edeceğini düşünüyordu.

TRUMP'IN, 1 MİLYAR DOLARLIK FONU KESMEYİ PLANLADIĞINI ÖNE SÜRÜLDÜ

İsimleri açıklanmayan kişiler, Trump yönetiminin çok öfkelendiğini ve bu nedenle üniversiteye sağlık araştırmaları için sağlanan 1 milyar dolarlık fonu kesmeyi planladığını öne sürdü.

Yönetimin, 400 milyon dolarlık fonun kesilmemesi için federal hükümetin taleplerine uyma kararı alan Columbia Üniversitesine göre Harvard'a "daha hoşgörülü" yaklaşma niyetinde olduğu, gönderilen mektubu yayımlamasının ardından yetkililerin üniversiteye daha fazla baskı uygulamak istediği belirtildi.

FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİLERİ

5 Amerikalı yetkiliden ikisi, 19 Nisan'da New York Times gazetesine yaptıkları açıklamada, Beyaz Saray'a bağlı Antisemitizmle Mücadele Görev Gücünün, 11 Nisan'da Trump yönetimi ile Harvard arasındaki anlaşmazlığı körükleyen gelişmelerden olan mektubu "izin almadan" üniversite yönetimine gönderdiğini belirtmişti.

Beyaz Saray'da mektubun gönderilmesiyle ilgili fikir ayrılıklarının bulunduğunu kaydeden yetkililer, bazı Beyaz Saray görevlilerinin mektubun üniversiteye erken iletildiği, bazılarının ise yollama niyetinin hiç olmadığı, yalnızca Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü üyeleri arasında dağıtılmasının gerektiği görüşünde olduklarının altını çizmişti.

HARVARD'A SAĞLANAN SÖZLEŞME DONDURULDU

Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik başta Filistin destekçisi kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.

Yönetimin, Harvard'a çeşitli kuruluşlarca sağlanan 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma başlatıldığını duyurmasının ardından üniversite, bu karara karşı dava açtıklarını ve Trump'ın "üniversitede reform" yönündeki taleplerini kabul etmeyeceğini bildirmişti.

Trump yönetimi de Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti.

  • Harvard Üniversitesi
  • Filistin Destek
  • Fon Kesme

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