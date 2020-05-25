star.com.tr 25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:20 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:27

İsrail'in eski başbakanı Ehud Olmert, katıldığı bir radyo programında, halefi Benyamin Netanyahu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Olmert, Pazartesi günü öğleden sonra Ordu Radyosu ile yaptığı röportajda 'Netanyahu'nun hapse girip girmeyeceği konusunda nede düşündüğü' sorusuna, 'Netanyahu'nun yıllarca hapis yatacağını düşünüyorum.' şeklinde yanıt verdi.

Denizaltı Meselesi konusunda uzman olduğunu belirten Olmert, çünkü Netanyahu'nun dışında Almanya'dan denizaltı alan tek başbakan olduğunu söyledi.

Olmert, zaten bilinenlere ve henüz bilinmeyenlere dayanarak, Netanyahu'nun "ciddi bir güvenlik suçu" işlediğinin açık olduğunu belirtti.

Netanyahu'nun hapse girmesini umut edip etmediği sorulunca Olmert, 'Netanyahu, karısı ve oğlunun yeniden normal insanlar olabilmesi için, bir temizlenme sürecinden geçmeleri gerekiyor.' dedi.

DENİZALTI MESELESİ

İsrail'in eski Savunma Bakanlığı Siyasi ve Güvenlik Komitesi Başkanı Amos Gilad, polise verdiği ifadede Almanya'nın Mısır'a 2 adet denizaltı satışına Netanyahu'nun onay verdiğini söylemişti.

Bunun üzerine Netanyahu'nun partisi Likud'un rakibi olarak bilinen "Mavi-Beyaz" ittifakı, Netanyahu hakkında soruşturma açılmasını talep etmişti.

İlk çıkan iddiaları reddeden Netanyahu, daha sonra askeri kurumlara haber vermeden Alman denizaltılarının Mısır'a satışına onay verdiğini kabul ederek bunu "devlet sırrı" olduğu için gizlediğini belirtmişti.

NETANYAHU İLE DENİZALTILARI SATAN ŞİRKET ARASINDA TİCARİ İLİŞKİ ORTAYA ÇIKTI

Tartışmalar üzerine İsrail'in Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun 2007'de muhalif liderken, yeğeni Nathan Milikowsky tarafından yönetilen ABD Teksas merkezli gemi çelik üretim şirketi Seadrift Coke'dan hisse satın aldığını ileri sürdü.

Seadrift Coke, daha sonra Ohio merkezli GrafTech adındaki başka bir firmaya satılmıştı. GrafTech'in denizaltı satışını gerçekleştiren Alman firması "Thyssenkrupp"un tedarikçilerinden olduğu ortaya çıkmıştı.

Netanyahu ise söz konusu şirketteki hisselerini Kasım 2010'da sattığını iddia ediyor.

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