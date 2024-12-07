Eide: Türkiye ile sorunların çözümü için görüştüm

Katar'da "Yenilik Gereksinimi" temasıyla düzenlenen Doha Forum 2024'te, "Yeni Dönemde Çatışmaların Çözümü" paneli düzenlendi.



CNN International Sunucusu Christiane Amanpour'un moderatörlüğünü yaptığı panele Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar konuşmacı olarak katıldı.

Al Sani, Doha Forum'un bölge için çok kritik bir dönemde yapıldığını vurguladı.

Suriye'deki çatışmaların yoğunlaşması konusunda iki unsura işaret eden Al Sani, bunlardan ilkinin çatışmaların bölgeye yayılması ihtimali, diğerinin ise Suriye halkı ile Beşşar Esed rejimi arasındaki ilişkiyi düzeltme fırsatının doğması olduğunu söyledi.

Al Sani, ABD'deki Başkanlık seçimlerinden önce İsrail ile Hamas arasındaki müzakerelerde sonuca varma konusunda isteksizlik sezdiklerini ve bu sebeple bir adım geriye çekildiklerini dile getirerek, seçimden sonra bu durumun değiştiğini belirtti.

Katar'ın Hamas ile ilişkisi konusundaki eleştirileri yanıtlayan Al Sani, çatışmalardaki tüm taraflarla iletişime geçilmesi gerektiğini kaydetti.

- İSRAİL-FİLİSTİN SORUNUNDA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Suriye'de siyasi mutabakatın sağlanmasının büyük önem arz ettiğini söyledi.

Orta Doğu'daki çatışmaların bölgeyle sınırlı kalmadığını, diğer bölgeleri de etkilediğini vurgulayan Eide, Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok ülkenin dışişleri bakanıyla sorunların çözümü için görüştüğünü belirtti.

Eide, İsrail-Filistin sorununun üç devletli değil, iki devletli çözüme ihtiyaç duyduğunu ifade ederek Batı Şeria ve Gazze'yi içeren tek bir Filistin kurulması gerektiğini söyledi.

- GÜÇLÜ DİPLOMASİ GEREKSİNİMİ

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Suriye, İran, Lübnan, İsrail ve Filistin'deki çatışmaların, bölgesel istikrarsızlığın bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Ukrayna ve Myanmar gibi dünyanın farklı noktalarındaki çatışmalara dikkati çeken Jaishankar, daha güçlü diplomasiye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Jaishankar, sorunların savaş meydanında değil, müzakere masalarında çözüldüğünü dile getirdi.