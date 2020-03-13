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Dünya

Ejderha Fırtınası Mısır'ı da vurdu: 20 ölü

Mısır'ın başkenti Kahire ve diğer kentlerinde dünden bu yana etkili olan yağmur ve Ejderha adı verilen fırtına nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.

AA13 Mart 2020 Cuma 19:38 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 19:38
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İSTANBUL (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire ve diğer kentlerinde dünden bu yana etkili olan yağmur ve Ejderha adı verilen fırtına nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.

Mısır devlet gazetelerinden El-Ahram'ın haberine göre, Başbakan Mustafa Medbuli, ülke genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 kişinin öldüğünü açıkladı.

Medbuli, şiddetli rüzgar nedeniyle Süveyş Kanalı'ndan kuzey istikametinde seyreden gemilerin hareketinin de durduğunu aktardı.

Mısır'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle 1 çocuğun yaşamını yitirdiği, 39 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Ejderha Fırtınası nedeniyle dün Ürdün'ün doğu ve güneyindeki bazı kentlerde eğitime ara verilirken, Gazze'de ise 1 çocuk hayatını kaybetmiş 1 çocuk ise yaralanmıştı.

Mısır, Ürdün, Suriye, Filistin ve Irak’ta olumsuz hava ve fırtına uyarısı yapılmıştı.

İngiliz ajan Le Mesurier'in düşme anı kamerada

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