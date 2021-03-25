AA 25 Mart 2021 Perşembe 17:34 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 17:37

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Fehmi, çevirim içi gerçekleştirilen Arap Ülkeleri İçişleri Bakanları 38. Dönem Toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesindeki ekonomik krizin etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki ekonomik, mali, sosyal ve güvenlik konularında yaşanan trajik durumun herkesçe aşikar olduğunu dile getiren Fehmi, Lübnan halkı ile bu topraklarda yaşayan Suriyeli ve Filistinli mültecileri koruyan güvenlik ağlarının çökme eşiğine geldiğini söyledi.



"Bugüne kadar tüm Arap ülkelerinin güvenliği için terörle mücadele eden Lübnan'ın, mevcut ekonomik durumu nedeniyle güvenlik yükünü taşıyamadığını" ifade eden Fehmi, "Lübnan'ın bugüne kadar olduğu gibi şimdi de yanında durmanıza ve güvenlik birimlerine yardımcı olmanıza çok ihtiyacı var." dedi.

Lübnan olarak Arap dayanışmasına bağlı kalmayı sürdürdüklerini vurgulayan Fehmi, şunları kaydetti:

"Ey kardeşler, her çocuğun, yetimin ve gencin yaşadığı çileleri sizlerle paylaşıyorum. Aynı zamanda tüm yaşlı ana babaların çilelerini de sizlerle paylaşıyorum. Lübnan, ilk defa sizlerin yardımına bu kadar muhtaç durumda. Lübnan dağılma ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya."

Fehmi ayrıca, Lübnan'daki zorluklara ancak birlik içinde karşı koyabileceklerini vurguladı.

- Ülkedeki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip bulunan Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybederek farklı fiyatlardan işlem görüyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.