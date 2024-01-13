Ekvador Devlet Başkanı Noboa ülkesinin uyuşturucu devletine dönüşmemesi için mücadele ettiğini belirtti

Noboa, ülkesindeki en büyük çetelerden "Los Choneros"un elebaşı Jose Adolfo Macias Villamar'ın hapishaneden kaçması üzerine 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine ve patlak veren çete şiddetine ilişkin BBC'ye değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin en genç devlet başkanı sıfatıyla Kasım 2023'te göreve başlayan Noboa, barışın yeniden tesisine ilişkin görevinin göz korkutucu olduğunun altını çizerek "Terör örgütlerinin yürütmeye çalıştığı bu oyuna devam edemeyiz." dedi.

Noboa, askeri ve diplomatik personelden oluşan bir ABD'li heyetin gelecek haftalarda Ekvador'u ziyaret edeceğine ilişkin "Uluslararası toplumun burada olup bitenlere gerçekten ilgi gösterdiğini görmek, cesaret verici." ifadesini kullandı.

Sorunun kökeninin ülkesinde olduğuna ve çözülmesi gerektiğine işaret eden Noboa, "Bu (sorun) tüm dünyayı etkiliyor, burada faaliyet gösteren narko teröristlerin Avrupa'da, ABD'de operasyonları bulunuyor." diye konuştu.

"UYUŞTURUCU DEVLETİNE DÖNÜŞMESİN DİYE MÜCADELE EDİYORUZ"

Noboa, ülkede yaklaşık 180 cezaevi görevlisinin birçok cezaevinde suç çetelerince rehin alınması ve rehinelerin ailelerinin, başkent Quito'da protestolar düzenlemesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.



İnsanları rehin almanın "savaşın çirkin tarafı" olduğunu söyleyen Noboa, bu kişilerin serbest bırakılmasına ilişkin ayrıntı vermeyerek "Silahlı kuvvetler ve polisle sürekli iletişim halindeyiz. Bu insanları evlerine döndürmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Hapisten kaçan çete elebaşı Villamar'ın nerede olduğunu ise henüz bilmediklerini söyleyen Noboa, "Şu anda onu arıyoruz. Silahlı kuvvetler ile uluslararası camianın işbirliğiyle takip ettiğimiz ipuçları var." diye konuştu.

Son dönemde istikrardan uzaklaşan ülkenin başarısız bir "narkotik devlet" olma yolunda ilerlediği iddialarını reddeden Noboa, "(Ekvador) Uyuşturucu devletine dönüşmesin diye her gün mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarına bombalı saldırılar düzenlenmesi üzerine, 9 Ocak'ta 60 günlüğüne OHAL ilan etmişti.

OHAL kapsamında, 23.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polisi kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Daniel Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.