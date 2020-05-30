Ekvador ve Guatemala'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

AA 30 Mayıs 2020 Cumartesi 00:01 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 00:01

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 3 bin 334'e, toplam vaka sayısı ise 100 artarak 38 bin 571'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 3 bin 850 oldu.

- GUATEMALA'DA ÖLÜ SAYISI 80'E YÜKSELDİ



Ulusal basında çıkan haberlere göre, Guatemala'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 12 artarak 80'e, vaka sayısı da 203 artarak 4 bin 348'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 565'e ulaştı.