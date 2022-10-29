Ekvador'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Türkiye'nin yeni Kito Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın'ın ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü Ekvador Ulusal Kütüphanesi'nin tarihi binasında gerçekleştirildi.

Türkiye ve Ekvador milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı.

Ekvador Kültür ve Miras Bakanı Maria Elena Machuca'nın özel izniyle tarihi mekanda organize edilen davete Ekvador Dışişleri Bakanı Juan Carlos Holguin de katıldı.

Holguin, buradaki açıklamasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Nisan ayında Ekvador'a yaptığı ziyaretinin iki ülke ilişkilerine büyük katkıda bulunduğunu belirtti.

Bakan Holguin, "Mustafa Kemal Paşa" şeklinde andığı Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyetin parlak tarihine, işaretle, Türkiye-Ekvador ilişkilerinin her geçen gün gelişmekte olduğunu söyledi.

Yalçın ise Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yaklaşıldığı bu dönemde, 10 yıllık geçmişi olan Kito Büyükelçiliğinde görev yapan dördüncü Büyükelçi olduğunu hatırlatarak, iki ülke ilişkilerinin daha da derinleştirilmesi yönündeki yoğun çabaların devam edeceğini bildirdi.

Resepsiyona, Ekvator Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Diana Atamaint, Türkiye-Ekvator Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı ile üyeleri, askeri ve diplomatik temsilcilerin yanı sıra ülkede yaşayan Türk vatandaşları ile İslam toplumu temsilcilerinin de aralarında yer aldığı 200 kişilik bir davetli topluluğu katıldı.

Milli gün dolayısıyla Ekvador Dışişleri Bakanlığı binası ilk kez Türk Bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.