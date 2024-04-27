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Dünya

Ekvador'da askeri helikopter düştü! Çok sayıda ölü var

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

AA27 Nisan 2024 Cumartesi 13:14 - Güncelleme:
Ekvador'da askeri helikopter düştü! Çok sayıda ölü var
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Ekvador ordusundan yapılan açıklamada, Amazon Ormanları'nda düşen helikopterde bulunan 5 asker ile 3 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden kişilerin Ekvador Hükümeti Risk Yönetim Sekreterliğine (SGR) bağlı bir ekip olduğu kaydedilen açıklamada, yaşamını yitirenlerin, Amazon eyaletine bağlı Pastaza kentinde selden etkilenenlere yardım etme görevinde olan kişiler oldukları aktarıldı.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazadan ötürü "derin" üzüntü duyduğunu söyledi.

Ölen ekibin ailesine baş sağlığı dileyen Noboa, "İnsani yardım sağlayan asker ve kamu görevlilerinin uğradığı trajik kazadan derin üzüntü duyuyorum. Ekvadorlulara yardım için kahramanca bir görev üstlendiler." ifadelerini kullandı.

  • Ekvador Helikopter Kazası
  • 8 Ölü
  • Güney Amerika

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