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Dünya

Ekvador'da cezaevinde çete çatışması: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ekvador'da cezaevinde çete üyeleri arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre 15 mahkum öldü, 14 kişi ise yaralandı.

AA12 Kasım 2024 Salı 20:36 - Güncelleme:
Ekvador'da cezaevinde çete çatışması: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Ekvador basınında çıkan haberlere göre, Guayaquil kentindeki Penitenciaria del Litoral hapishanesinde, iki çete arasında kavga çıktı.

Olayda ilk belirlemelere göre 15 mahkum öldü, bazılarının durumu ağır 14 mahkum yaralandı.

Cezaevlerinden sorumlu devlet dairesi SNAI'dan yapılan açıklamada, polis ve askerlerin cezaevindeki olayları kontrol altına almak için geniş çaplı operasyon başlattığı belirtildi.

Ülkenin en büyük hapishanesi olarak bilinen ve yaklaşık 12 bin mahkumun bulunduğu Penitenciaria del Litoral, Ekvador'daki çete çatışmalarının merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Bu yılın başında Devlet Başkanı Daniel Noboa, çetelerin yol açtığı şiddet olayları nedeniyle hapishanelerde güvenliğin askerler tarafından sağlanması talimatı vermişti.

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