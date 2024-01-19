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Dünya

Ekvador'da savcıya suikast! 2 şüpheli gözaltına alındı

Ekvador'da, aracında uğradığı silahlı saldırıda savcının hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen operasyonda, 2 kişi suikastla bağlantılı oldukları şüphesiyle gözaltına alındı.

AA19 Ocak 2024 Cuma 09:06 - Güncelleme:
Ekvador'da savcıya suikast! 2 şüpheli gözaltına alındı
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Ekvador Silahlı Kuvvetler Ortak Komutanlığı Başkanı Jaime Vela, düzenlediği basın toplantısında, savcı Cesar Suarez'in dün uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 2 kişiyi yakaladıklarını ve çok sayıda silaha el koyduklarını bildirdi.

Çetelere yönelik operasyonların "kararlılıkla" sürdüğünü hatırlatan Vela, savcı Suarez suikastının Chone Killers isimli suç örgütüne mensup tetikçiler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Vela, suikastla ilgili 2 kişinin daha arandığını vurgulayarak, kısa süre içerisinde sonuç almayı hedeflediklerini belirtti.

Ekvador Başsavcısı Diana Salazar, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, organize suç örgütlerine karşı başlattıkları mücadeleden dönmeyeceklerini vurgulayarak, "Suçlular ve teröristler, bizim Ekvador toplumuna olan bağlılığımızı durduramayacak." ifadesini kullandı.

- SAVCIYA SUİKAST

Guayaquil kentinin kuzeyindeki Bombero bulvarında aracıyla ilerleyen savcı Suarez, durduğu esnada silahlı saldırıya uğramıştı.

Başından silahla vurulan Suarez, olay yerinde yaşamını yitirmişti. Suarez, "TC Television" kanalına 10 Ocak'ta yapılan saldırıyı soruşturmakla görevliydi.

- CANLI YAYIN BASKINI

"TC Television" isimli televizyon kanalının Guayaquil kentindeki stüdyosu, canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basılmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yüzlerini maskeyle kapatan kişilerin, stüdyoda bulunanları rehin aldığı, spikerin cebine patlayıcı madde koyduğu görülmüştü.

- OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarının bombalı saldırılara uğraması üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL kapsamında 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polis kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.

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