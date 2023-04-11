Ekvador'da silahlı saldırı! 8 kişi hayatını kaybetti

Ekvador basınında çıkan habere göre, Esmeraldas kentinde bir limana teknelerle yanaşan maskeli kişiler silahlı saldırıda bulundu.
Saldırıda 8 balıkçı yaşamını yitirdi. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.
15 saldırganın geldikleri teknelerle olay yerinden uzaklaştığı bildirildi.
Aynı kentte, 1 Kasım 2022'de iki polisin öldürülmesinin ardından hükümet olağanüstü hal ilan etmişti.
Ülkede uyuşturucu çetelerinin alan hakimiyeti ve birbirlerine üstünlük sağlamak için acımasızca saldırılarda bulundukları biliniyor.