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Dünya

Ekvador'da silahlı saldırı! 8 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir limana düzenlenen silahlı saldırıda 8 balıkçı hayatını kaybetti.

AA11 Nisan 2023 Salı 23:47 - Güncelleme:
Ekvador'da silahlı saldırı! 8 kişi hayatını kaybetti
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Ekvador basınında çıkan habere göre, Esmeraldas kentinde bir limana teknelerle yanaşan maskeli kişiler silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda 8 balıkçı yaşamını yitirdi. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

15 saldırganın geldikleri teknelerle olay yerinden uzaklaştığı bildirildi.

Aynı kentte, 1 Kasım 2022'de iki polisin öldürülmesinin ardından hükümet olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede uyuşturucu çetelerinin alan hakimiyeti ve birbirlerine üstünlük sağlamak için acımasızca saldırılarda bulundukları biliniyor.

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