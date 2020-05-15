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Dünya

Ekvador'dan dehşete düşüren görüntüler! Sokaktan çığlıklar yükseldi: Kadın anında can verdi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, koronavirüsün ilk çıktığı Çin'in Wuhan şehrini aratmayan şok görüntü tüyler ürpertti. Ülkenin en kalabalık kenti Guayaqil'de cesetlerin sokaklara atılmasının ardından, bu kez başkent Quito'da bir kadın kaldırıma yığılıp kaldı.

15 Mayıs 2020 Cuma 12:36 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 12:44
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Çin'den binlerce kilometre uzaklıkta, Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, Koronavirüsün ilk çıktığı şehir olan Wuhan'a aratmayan  görüntüler tüyler ürpertti.

Ülkenin en kalabalık kenti Guayaqil'de cesetlerin sokaklara atılmasının ardından, bu kez başkent Quito'da bir kadın kaldırıma yığılıp kaldı.

Kilolu olduğu gözlenen kadın hasta, çevredekilerin şaşkın bakışları ve çığlıkları arasında anında öldü.

Polisin aranmasıyla sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, tepeden tırnağa koruyucu kıyafet giyen ekipler cesedi ilaçladı.

Başkent Quito sakinleri kadının corona virüsten öldüğünü sanırken, yapılan testlerde Covid-19'a rastlanmadı.

Ekvador, pozitif sonuç veren 30 bin 502 testle, Brezilya, Peru ve Şili'nin ardından Güney Amerika'da en çok vakanın görüldüğü dördüncü ülke.

Resmi verilere 2 bin 338 insan yaşamını yitirdi ancak yalnızca Guayaqil'de yüzlerce ceset test yapılmadan aileleri tarafından gömüldü.

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