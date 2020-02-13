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Dünya

Ekvator Ginesi Fransa'yı içişlerine müdahale etmekle suçluyor

Ekvator Ginesi hükümeti, Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'nın oğlu ve Ulusal Savunma ile Devlet Güvenliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodorin Obiang Mangue'nın Fransız yargısı tarafından 30 milyon avro para cezası ve 3 yıl tecilli hapse mahkum edilmesini kınadı.

AA13.02.2020  07:51 - Güncelleme: 13.02.2020  07:51

Hükümetin internet sitesinde Başbakan Francisco Pascual Oboma Asue'nin imzasıyla yer alan açıklamada, Fransız temyiz mahkemesinin Obiang Mangue'nin yargılandığı davada hüküm vermesinin, Ekvator Ginesi'nin içişlerine karışma anlamına geldiği belirtildi.

Fransız mahkemelerinin bu davada hüküm verme yetkisi olmadığı kaydedilen açıklamada, söz konusu dava ve hükümler "müdahale ve manipülasyon" olarak nitelendirilerek kınandı.

Açıklamada, Ekvator Ginesi'nin konuyu uluslararası yargı organlarına taşıma hakkını saklı tuttuğu ifade edildi.

- OĞUL OBİANG'IN FRANSA'DA 150 MİLYON AVRO DEĞERİNDE TAŞINMAZI BULUNUYOR

Fransız sivil toplum kuruluşu Sherpa ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Mangue'nin Fransa'da 150 milyon avro değerinde taşınmazı olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Fransa Ceza Mahkemeleri, 2017'de hakkında açılan kara para aklama, zimmetine para geçirme davalarında Mangue'ye 3 yıl tecilli hapis cezası vermiş, 30 milyon avro cezayı düşürmüştü.

Paris Temyiz Mahkemesine taşınan davada, Obiang Mangue 3 yıl tecilli hapis ile 30 milyon avro para cezasına çarptırıldı, ayrıca lüks bir caddede bulunan oteli dahil ülkedeki tüm mal varlığına el konulması kararı verildi.

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