''El Alerce Abuelo'' çağlara meydan okuyor

AA 29 Kasım 2021 Pazartesi 10:54 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 11:00

Latince adı "Fitzroya cupressoides" olan 2 bin 600 yaşını aşkın karaçam türü ağacın bulunduğu ulusal park, başkent Buenos Aires'e yaklaşık 1500 kilometre uzaklıkta ülkenin güneyindeki Chubut eyaletine bağlı Esquel şehri yakınlarında bulunuyor.

Adının Türkçe karşılığı "Büyükbaba Karaçam" olan ve "Bin yıllık karaçam" olarak da bilinen, nesli tükenme tehlikesi altındaki "El Alerce Abuelo" yaklaşık 57 metrelik boyu ve ortalama 2,8 metrelik çapıyla 2 bin 600 yıldan fazladır çağlara meydan okuyor.

Kökeni Arjantin ve Şili'ye dayanan bu karaçam türü, yıllık ortalama 0,6 ila 1,6 milimetre çapında bir büyüme gösteren, bol yağışlı ve nemli bölgelerde yaşayan bir ağaç olarak öne çıkıyor.

Los Alerces Ulusal Parkı'nda turist rehberi olarak görev yapan Alicia Eliçabe, ulusal parkın 2017'de UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alındığını söyledi.

Eliçabe, "Bu ulusal park, karaçamları (Alerce) korumak için kuruldu. Burada gördüğünüz örnek 2 bin 600 yaşında, hala yeşil, hayatta ve büyümeye devam ediyor. Bu parkta 4 bin yaşına varan farklı karaçam ağaçları da var. Ayrıca, 'Alerce' dünyanın en uzun yaşayan ikinci ağaç türü olarak kabul ediliyor." dedi.

Öte yandan, dünyanın en uzun yaşayan ağacının ise ABD'nin California eyaletinde dağlık bölgede yaşayan 5 bin yaşını aşan "Pinus longaeva" türü bir çam ağacı olduğu biliniyor.

