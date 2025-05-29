El-Avde Hastanesi soykırımcı İsrail'in hedefinde! Gazzelilere bölgeyi boşaltın uyarısı yapıldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede hastane, okul, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınma merkezleri ve çadırlar gibi sivil altyapıyı hedef alan İsrail'in sağlık sistemine yönelik suç ve ihlallerini sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun saldırı tehdidinde bulunarak Gazze'nin kuzeyindeki Tel ez-Zater bölgesinde bulunan El-Avde Hastanesinin boşaltılmasını ve zorla hizmet dışı bırakılmasını istediği ifade edildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemine uluslararası ve insani hukuka uygun olarak korunma sağlanması için tüm ilgili kurum ve makamlara çağrıda bulunuldu.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde de hastanede sağlık personeli, hasta ve yaralılardan oluşan 190 kişinin bulunduğu belirtildi.

İsrail ordusu, kısa süre önce El-Avde Hastanesinin çevresini hedef almıştı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü şiddetli saldırılarıyla 54 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail ordusu, bölgedeki çok sayıda hastaneyi hedef almış, sağlık kuruluşlarına baskın düzenlemiş ve hizmet dışı bırakmıştı.

İsrail'in gıda, ilaç ve yakıt girişini engellediği Gazze Şeridi'nde felaket boyutlara ulaşan insani durum gün geçtikçe kötüleşiyor.