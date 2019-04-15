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El Bab'da hayvan pazarına terör saldırısı: 3 kişi yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde hayvan pazarında bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi, üç sivil yaralandı. Güvenlik güçleri, bombanın YPG/PKK tarafından yerleştirildiği üzerinde duruyor.

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Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde hayvan pazarına park edilen motosiklete yüklü bomba infilak etti. Üç sivil yaralandı.

AA muhabirine açıklama yapan Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Bab Müdürü Üsame Haccar, "Sabah 09.00 sularında Kabasin'de hayvan pazarında motosikletin patlaması sonucu üç sivil yaralandı. Hasar meydana geldi." dedi.

Haccar, yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

EL BAB 2017'DE DEAŞ'TAN TEMİZLENMİŞTİ

Güvenlik güçleri, bombanın YPG/PKK'lı teröristlerce yerleştirildiği ihtimali üzerinde duruyor.

Halep'in Bab ilçesi ve çevresindeki sivil yerleşimler Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti. Ancak YPG/PKK, El Bab'ın doğusundaki Münbiç ve batısındaki Tel Rıfat'taki işgalini sürdürerek, ilçeye zaman zaman saldırılar düzenliyor. 

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