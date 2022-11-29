El değmemiş topraklarda yaşıyorlar! 100 yıllık hak mücadelesi sürüyor

Sami toplumunun değerlerinin korunması için faaliyet gösteren Sami Konseyinin Başkanı Aslak Holmberg, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi kaderini tayin hakkına sahip olmayan Sami topluluğunun ayrımcılık, ırkçılık ve kötü muamele gibi tutumlara maruz kalabileceğini bildirdi.

Holmberg, Finlandiya hükümetinin Samilerin geleneksel topraklarının nasıl yönetileceği konusunda söz sahibi olmalarını sağlayacak gerekli adımları atması gerektiğini söyledi.

Holmberg'e göre, yasanın yenilenmesi Sami topluluğunun kendi kaderini tayin etme hakkını güçlendirecek.

Sami yerlileri binlerce yıldır Avrupa'nın uzak kuzey bölgelerinde doğayla iç içe, sürdürülebilir ve kültür açısından zengin Sami diyarı Sapmi olarak bilinen bölgede yaşıyor.

İsveç, Finlandiya, Norveç ve Rusya'nın el değmemiş bölgelerinde yaşayan Avrupa'nın önde gelen yerli topluluklarından biri olan Samiler, kadim geleneklerini ve kültürlerini korumanın yanı sıra modern dünyayla bir arada var olmaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Samiler bugün hala insan hakları ihlallerine ve ırkçılığa maruz kalıyor. BM, ayrıca, İsveç'teki yerli grubu zorla asimile etmeyi amaçlayan politikalara yönelik eleştiriler de yayınlıyor.

BM, insan hakları ihlali konusunda Finlandiya hükümetini eleştirerek Samilerin kendi kaderini tayin hakkını sağlayacak yasada değişiklikler yapmaya çağırmıştı.

- 10 YILDAN FAZLA SÜREDİR YAPILAN GİRİŞİMLER OLUMSUZ SONUÇLANDI

İskandinav ülkesi Finlandiya'da, on yıldan fazla bir süredir Sami Bölge Kanunu'nun değiştirilmesi için çok sayıda girişimde bulunuldu ancak bu girişimler anlaşmazlıkla sonuçlandı.

Aktivist İnka Musta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır süregelen mücadelenin bu kadar uzun süreceğini tahmin etmediğini belirterek "Maalesef Merkez Partisinin bu yasa tasarısına karşı çıkması siyasi açıdan akıllıca bir davranış" ifadesini kullandı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de hükümet öneride ilerleyemediği için ekimde Sami topluluğundan özür dilemişti.

