El Ezher Şeyhi Sisi’ye bayrak açtı

Kanal 1’e mülakat veren Ezher Şeyhi, Mısır’da Sisi destekçisi medya organlarında son günlerde yer alan ve kurumu eleştiren yazılarda bir artış görüldüğünü belirtti. Haber ve makalelerde kuruma açıkça hakaret edildiğini kaydeden El Tayeb, “Bir yandan yalan haberler üretilirken diğer yandan kimse Ezher’e mikrofon uzatmıyor. Açık bir ambargo var. Tek merkezden yürütülen bir operasyon. Rejimin baskısı giderek artıyor. Bu kampanya sadece DEAŞ’ın terör ideolojisine hizmet eder” dedi. El Tayeb, geçen hafta üstü kapalı bir şekilde darbeci Sisi’yi eleştirmişti. El Ezher Şeyhi, son 5 yılda 179 kişinin idam edildiğini hatırlatarak Mısır’da adaletsizliğin ayyuka çıktığını dile getirmişti.