İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Eylül 2020 Perşembe / 15 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4096
  • EURO
    8,7639
  • ALTIN
    461.632
  • BIST100
    1088.04
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • El-Ezher, uluslararası toplumdan Charlie Hebdo kararına karşı tavır almasını istedi
Dünya

El-Ezher, uluslararası toplumdan Charlie Hebdo kararına karşı tavır almasını istedi

Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi, uluslararası toplumdan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararına karşı tavır alınmasını istedi.

AA03 Eylül 2020 Perşembe 07:17 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 09:56
ABONE OL

Ezher tarafından yapılan açıklamada, "Hakaret içerikli karikatürlerin yeniden yayımlanması suçunda ısrar etmesi, din tabileri arasında duyguları alevlemektedir ve bu gerekçesiz bir kışkırtma sayılır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, uluslararası toplumdan Müslümanların mukaddesatlarına ve sembollerine karşı saldırı konusunda sert bir tavır alınması istendi.

Bu bağlamda Mısır Müftülüğüne bağlı İslamofobi Gözlem Merkezi Charlie Ebdo'nun kararına karşı Batılı hükümetler ve parlamentolara dini sembollere ve mukaddesatlara karşı hakaretin suç sayılması için kanunlar çıkarılması çağrısında bulundu.

Merkez, dünya entellektüellerine tüm dünyayı çatışmaya sürükleyen bu ırkçı söyleme ivedilikle karşı durması çağrısı yaptı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.