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Dünya

Libya'daki Fil Petrol Sahası'nda üretim bir kez daha durdu

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) ülkenin güneyindeki El-Fil Petrol Sahası'nda oluşan 'mücbir sebepten' dolayı üretimin durduğunu açıkladı.

AA17 Nisan 2022 Pazar 14:13 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 14:13
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NOC'dan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, dün silahlı bir grubun petrol sahasına girerek, çalışanların üretime devam etmesini engellediği belirtildi. Kurum, ham petrol üretiminin durdurulmasından dolayı yeni bir duyuruya kadar mücbir sebep ilan edildiğini kaydetti.

Petrol kurumu, geçen senelerdeki keyfi kapatmalar nedeniyle hasar görmüş durumdaki altyapıyı korumak için sağduyulu şekilde hareket edilmesi, petrol sektörünün çatışmalardan uzak tutulması çağrısında bulundu.

NOC, daha önce de Muhammed el-Beşir el-Karac liderliğindeki silahlı bir grubun 4 Mart'ta, ülkenin güneyindeki Şerara ve Fil petrol sahalarındaki ham petrol vanalarını kapattığını açıklamıştı.

Libya'nın güneybatısındaki Merzuk Havzası'ndaki en büyük saha olan Fil'de günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.

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