El Halil Belediyesi: İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ndeki yetkilerimizi geri çekmesi ciddi bir ihlaldir

El Halil Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Belediyenin açıklamasında, bu karar ve öncesindeki el koyma uygulamalarının ciddi ve yasa dışı bir ihlal teşkil etmekte olup Harem-i İbrahim Camisi'ndeki statükoyu ve burayı yönetmekle yasal olarak görevlendirilmiş Filistin makamlarının yetkilerini sistematik olarak baltaladığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in bu adımlarının uluslararası hukuku, mevcut anlaşmaları ve UNESCO'nun 2017'de Harem-i İbrahim Camisi'ni Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne alan kararlarını açıkça ihlal ederek, Filistin kurumlarının yetkilerini İsrail Sivil Yönetimi'ne devretmeyi amaçladığı kaydedildi.

Belediye, Vakıflar ve Turizm bakanlıkları ile Yeniden Yapılanma Komitesi adına İsrail Yüksek Mahkemesine iki dilekçe sunan avukatlar Samir Şehade ve Ala Mehacine, "kararların yasal dayanak olmaksızın verildiğini" vurguladı.

Onaylanan yapı ruhsatının Harem-i İbrahim Camisi'nin avlusunu etkilediğini belirten avukatlar, avlunun üzerinin örtülmesinin caminin karakteri, güvenliği ve tarihi değeri açısından felaket olacağı konusunda uyardı.

Filistinli ortak kurumlar da camide "geri dönüşü olmayan" bir değişikliği önlemek için yasal adımların devam ettirilmesinin önemini vurguladı.

Kanal 14 televizyonunun dünkü haberinde, orduya bağlı Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi'nin, El Halil Belediyesi'nin projeyi uygulamaya yönelik İsrail'in tekrarlanan taleplerini reddetmesinin ardından, "cami avlusunun çatısının yapılması projesi için yapı ruhsatı verilmesini kolaylaştırma" bahanesiyle, belediyenin planlama yetkilerini geri çekmeyi onayladığı belirtilmişti.

Harem-i İbrahim Camisi'nin teknik ve hizmet yönleri, tarihsel olarak 1997'de imzalanan El Halil (Hebron) Protokolü uyarınca El Halil Belediyesi, Filistin Vakıflar Bakanlığı ve El Halil Yeniden İnşa Komitesi tarafından yürütülüyor.