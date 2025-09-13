İSTANBUL 27°C / 18°C
El Halil'de Siyonist baskını: Filistinliler ve aktivistler yaralandı

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde biri İspanyol asıllı olmak üzere 4 kişiyi darbederek yaraladığı belirtildi.

13 Eylül 2025 Cumartesi 23:57
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırgan İsrailliler, El Halil'e bağlı Mesafir Yatta bölgesinde bulunan küçük yerleşim yerleri Hirbet er-Rakiz ve Şiab et-Tevane'ye baskın düzenledi.

İsrailliler, hayvanlarını Filistinlilerin topraklarına salarak ekinlere zarar verdi ve Filistinlileri darp etti. Saldırılarda İspanyol asıllı bir aktivistin de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü hastaneye kaldırılırken biri ayakta tedavi edildi.

İsrail askerleri ise Şiab et-Tevane bölgesinde yine yabancı uyruklu bir aktivisti gözaltına aldı.

Aktivistlerin, İsraillilerin ihlallerini izlemek ve belgelemek için günlerdir bölgede bulunduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

