El Salvador Devlet Başkanı Bukele ile görüşen ABD'li Senatörden Biden'a tepki

Başkent San Salvador'da bir araya gelen Bukele ile Rubio'nun, ABD ile El Salvador arasındaki işbirliği ve Amerika kıtasındaki demokratik düzenin önemini ele aldıkları bildirildi.

Rubio, basın açıklamasında Bukele ile görüşmesinin "verimli" geçtiğini belirterek, El Salvador'un güvenlik politikalarını eleştiren ABD Başkanı Joe Biden ile aynı fikirde olmadığını söyledi.

Biden'a tepki gösteren Rubio, "Biden yönetimi, etkin şekilde müttefiklerimizi uzaklaştırırken ve bölgemizdeki cani diktatörleri yatıştırmayı seçerken bizim ise Orta Amerika'da suç çetelerine karşı mücadeleye liderlik eden demokratik liderlerin yanında olmamız önemlidir." ifadesini kullandı.

Bukele ile yaptığı görüşmenin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşan Rubio, "Binlerce çete üyesini hapse attı, yüzde 90'ın üzerinde onay görüyor. İnsanlar ilk kez geceleri dışarı çıkarken kendilerini güvende hissediyor ve artık MS13'e haraç ödemek zorunda değiller." değerlendirmesinde bulundu.

Bukele de sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Mart 2023'ün istatistiklerini paylaşarak, "Mart 2023, El Salvador tarihindeki en güvenli ay olarak kayıtlara geçti." bilgisini verdi.

Geçen yıl çetelere karşı ülke genelinde savaş ilan eden Bukele yönetimi, bugüne kadar 66 bin 417 çete mensubunu gözaltına aldı.

ABD, 20 Mart'ta yayımladığı yıllık insan hakları raporunda El Salvador'da olağanüstü hal sürecinde insan hakları ihlalleri meydana geldiğini belirtmiş ve cezaevleri koşullarının kötüleştiğini kaydetmişti.

