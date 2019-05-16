El Salvador'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Orta Amerika ülkelerinden El Salvador’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- İHA
Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da merkez üssü La Union olan 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem El Salvador'un tamamında hissedilirken, ayrıca komşu Honduras'ın da güney ve orta kesimlerinde etkili oldu. 6.2 şiddetindeki depremle ilgili olarak henüz can ve mal kaybı hakkında bilgi verilmedi.
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