El Salvador'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da merkez üssü La Union olan 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem El Salvador'un tamamında hissedilirken, ayrıca komşu Honduras'ın da güney ve orta kesimlerinde etkili oldu. 6.2 şiddetindeki depremle ilgili olarak henüz can ve mal kaybı hakkında bilgi verilmedi.