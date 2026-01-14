İSTANBUL 8°C / 6°C
Dünya

El-Udeyd Hava Üssü'nde hareketlilik: ABD'nin ardından İngiltere de çekilme kararı aldı

ABD'nin ardından İngiltere'nin de Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ndeki askerlerini geri çekmeye başladığı bildirildi.

14 Ocak 2026 Çarşamba 21:17
El-Udeyd Hava Üssü'nde hareketlilik: ABD'nin ardından İngiltere de çekilme kararı aldı
İngiliz medyasındaki habere göre, ABD'nin ardından İngiltere de Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ndeki askerlerini çekme kararı aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, güvenlik nedeniyle asker konuşlandırma ve çekme kararlarıyla ilgili detay paylaşmayacaklarını belirtti.

Sözcü, önceliklerinin her zaman personelin güvenliği olduğunu, buna askerlerin geri çekildiği durumların da dahil olduğunu aktardı.

Güney Kıbrıs'taki İngiliz hava üssünden bir tanker uçağın Katar'daki üsse doğru yola çıktığı bilgisi de haberlerde yer aldı.

Katar Uluslararası Medya Ofisi, başkent Doha'daki ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'nden bazı personelin ayrılmasının, bölgedeki artan gerilim nedeniyle alınan önleyici bir tedbir olduğunu duyurmuştu.

  • ingiltere katar
  • El Udeyd Hava Üssü

Popüler Haberler
