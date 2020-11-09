09 Kasım 2020 Pazartesi 15:00 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 16:54

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Şuşa'nın kurtarıldığını duyurmuştu.

ŞUŞA'YI KURTARMAK İÇİN KAYALIKLARA TIRMANDILAR

Azerbaycan ordusu tarafından 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa’yla ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Etrafı kayalarla çevrili olan Şuşa’nın tek bir girişi olması nedeniyle ele geçirilmesinin mümkün olmadığı, Azerbaycan askerlerinin kayalıklardan tırmanarak Şuşa’yı ele geçirdiği öğrenildi.

AZERBAYCAN'DA HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Azerbaycan’da 9 Kasım Bayrak Günü, dün Dağlık Karabağ’ın incisi Şuşa kentinin 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılmasıyla birlikte coşkulu kutlamalara sahne oldu. Ülkenin ikinci büyük kenti Gence’de sokaklara dökülen binlerce kişi, çifte bayram sevinci yaşadı. Yaklaşık 20 metre uzunluğunda Azerbaycan bayrağı açan Genceliler Şuşa’da daha büyük bayrağın göndere çekilerek dalgalandırılacağını ifade etti. Kutlamalarda Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla yürüyenlere caddelerde uzun araç konvoyu oluşturulan vatandaşlar da kornaya basarak eşlik etti.

AZERBAYCAN ORDUSU, ŞUŞA'DA AZERBAYCAN BAYRAĞINI DALGALANDIRDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarılan Şuşa kentinin görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, şehrin sokakları, caddeleri ve farklı yönlerden çekilmiş manzaraları yer aldı.

Şuşa kalesi, Aşağı Gövher Ağa ve Yukarı Gövher Ağa camileri gibi tarihi yapıların da bulunduğu görüntülerde, Azerbaycan askerleri kentteki yapılardan birinin üstünde Azerbaycan bayrağını dalgalandırıyor.

Kameraya konuşan askerlerden biri, "Sayın Başkomutanım, sizin komutanızda Şuşa işgalden kurtarıldı. Yaşasın Başkomutan, yaşasın Azerbaycan halkı. Karabağ Azerbaycan'dır." dedi.