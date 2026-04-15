  • Elektrik santralinde kazan patlaması: Can kaybı 14'e yükseldi
Dünya

Elektrik santralinde kazan patlaması: Can kaybı 14'e yükseldi

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletindeki Sakti bölgesinde bulunan bir elektrik santralinde meydana gelen kazan patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e, yaralı sayısı ise 20'ye yükseldi. Yetkililer patlamanın yüksek basınçlı buhar borusundaki sızıntıdan kaynaklanmış olabileceğini değerlendirdi.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 10:52
Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde bir elektrik santralinde yaşanan kazan patlaması ağır bir bilançoya yol açtı. Emniyet yetkilileri, ölü sayısının 14'e ve yaralı sayısının 20'ye ulaştığını duyurdu. Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürerken, buhar borusundaki sızıntı ihtimali ön plana çıktı.

SAKTİ'DEKİ SANTRAL PATLAMASINDA BİLANÇO AĞIRLAŞTI: 14 ÖLÜ 20 YARALI

Hindustan Times gazetesinin haberine göre emniyet yetkilileri, Sakti bölgesinin Singhitarai köyünde bulunan bir elektrik santralinde dün yaşanan kazan patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e ve yaralı sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.

Yaralıların tedavisinin çevre bölgelerdeki hastanelerde sürdüğünü bildiren yetkililer, patlamanın kazana bağlı yüksek basınçlı buhar borusundaki sızıntıdan kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor.

Dün Hindistan'ın Çatisgarh eyaletine bağlı Sakti bölgesinin Singhitarai köyünde bulunan bir elektrik santralinde patlama meydana gelmişti.

Fabrika yönetimi yaptığı açıklamada, olaya ilişkin ayrıntıları netleştirmeye çalıştıklarını ve ilgili makamlarla işbirliği içinde kapsamlı soruşturmanın başlatıldığını bildirmişti.

