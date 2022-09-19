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Dünya

Eleştiri yağmuruna tutulmuştu... Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninde çifte standart

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tarihi Westminster Abbey Kilisesi'ndeki cenaze törenine katılacak olan ülke liderlerinin zırhlı araçlarıyla değil otobüsle götürülmesi kararı büyük eleştiri almıştı. Kraliçenin cenaze töreninde çifte standart yapıldı. Diğer liderler otobüsle tören alanına giderken, ABD Başkanı Joe Biden zırhlı aracıyla katıldı.

AA19 Eylül 2022 Pazartesi 22:11 - Güncelleme:
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tarihi Westminster Abbey Kilisesi'ndeki cenaze törenine ABD Başkanı Joe Biden dışındaki tüm liderler otobüsle taşındı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni, tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde yapıldı.

Törene zırhlı aracıyla katılan tek lider ABD Başkanı Biden olurken diğer liderler, tören alanına otobüsle getirildi.

Newsweek sitesinin haberine göre, sosyal medyada Afrikalı liderlerin törene otobüsle götürülürken çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, otobüs kullanmakta bir "sıkıntı" görmediğini belirtirken Kanada Başbakanı Justin Trudeau da "otobüste çok güzel sohbet" ettiklerini söyledi.

Kraliyet'in liderler için otobüsle katılım kararı eleştirilmişti.

Yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreninde ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska başta olmak üzere 500'e yakın dünya lideri ve üst düzey isim yer aldı.

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