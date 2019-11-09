Eli ve yüzüğü köpekbalığının karnından çıktı!

Hint Okyanusu’nda Madagaskar’ın doğusundaki bir adaya karısıyla birlikte tatile giden ve kaybolan İskoç turistin kopmuş eli ve alyansı bir köpekbalığının midesinde bulundu.

Civarda yakalanan bir kaplan köpekbalığına yapılan otopside, kayıp turistin eli ve alyansı bulundu. Karısı tarafından teşhis edilen adamın 44 yaşındaki Richard Martyn Turner isimli bir devlet memuru olduğu ifade edildi. Turist, cumartesi günü Re adası kıyısındaki bir gölcükte şnorkelle yüzerken görülmüştü.