Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Stepanek, AB'nin Ukrayna'nın en büyük destekçisi kalacağını, Avrupa ülkelerinin askeri kapasitelerini uzun süreli güçlendirmelerinin gerekeceğini söyledi. "Herkesin hatırlaması gereken şeyin NATO'nun Avrupa üye devletlerinin bu mimarinin bir parçası olması gerektiğini ve bunun Türkiye'yi de kapsadığını dile getirdi.

Stepanek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yılının geride kalması dolayısıyla, ABD yönetiminin Kiev'e yönelik tutumu, Avrupa'daki yeni güvenlik yapılanması çabaları ve ABD ile Rusya arasında Ukrayna konulu görüşmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın aslında üç yıl önce değil, 11 yıl önce Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhak etmesiyle başladığını söyleyen Stepanek, "Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerine saldırıp işgal ettiğinin tarihsel bir gerçek olduğunu vurgulamalıyız. Bu, hem Birleşmiş Milletler Antlaşması gibi çok taraflı taahhütlerine hem de 1994'teki Budapeşte Memorandumu'na karşı bir ihlaldir." dedi.

Stepanek, Budapeşte Memorandumu'yla Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün garanti edildiğine dikkati çekerek, bu anlaşma gereği buna saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

- TRUMP YÖNETİMİNİN KİEV'E YÖNELİK TUTUMU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna yönetimine karşı tutumuna değinen Stepanek, "Şunu söylemeliyim ki ABD'nin Ukrayna'ya karşı şu anki tutumu benim için hala tam olarak net değil." dedi.

"Ukrayna, doğal kaynaklarının satılması karşılığında yalnızca Rusya ve ABD tarafından müzakere edilen, adil olmayan bir barış anlaşmasına zorlanmamalı." diyen Stepanek, Avrupa'nın güvenliğinin, NATO'nun yıllar boyunca inşa ettiği kurumlara, askeri yapılara dayanması gerektiğinin altını çizdi.

Stepanek, Avrupa'daki yeni güvenlik yapılanması çabalarına ilişkin, Avrupa ülkelerinin askeri kapasitelerini uzun süreli güçlendirmelerinin gerekeceğini belirterek, "Herkesin hatırlaması gereken şey, NATO'nun Avrupa üye devletlerinin bu mimarinin bir parçası olması gerektiği. Bu, Türkiye'yi de kapsıyor." dedi.

Türkiye'nin uzun yıllardır NATO üyesi olduğunu hatırlatan Stepanek, şunları kaydetti:

"NATO güvenlik yapıları, Avrupa'nın güvenliğinin sağlanması için kilit öneme sahip. Bu yüzden daha önce de bahsettiğim gibi, Avrupa'nın güvenliği ve mimarisi, NATO yapılarına dayanmalı çünkü elimizde başka daha iyi bir şey yok."

Stepanek, yeni kurum ve kurumların inşasının uzun zaman alacağını, çaba gerektireceğini ve maliyetli olacağını ifade ederek, NATO yapısına bağlı kalınması gerektiğinin önemini vurguladı.

Türkiye'nin de kesinlikle bu yapıya dahil olması gerektiğini söyleyen Stepanek, Türkiye'nin 1952'den bu yana NATO'nun, Avrupa'nın güvenliğinin bir parçası olduğunu yineledi.

- RUSYA İLE ABD'NİN UKRAYNA MÜZAKERELERİ

Stepanek, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin müzakerelerde Avrupa Birliği'nin de masada yer alması gerektiğini, AB üyesi devletlerin Ukrayna'nın en büyük destekçisi olarak kalacaklarını vurguladı.

Büyükelçi Stepanek, "(Rusya'nın) Ülkenin Avrupa'nın güvenliğine veya farklı bir bakış açısından güvensizliğine hükmettiği tarihi konumu veya farklı bir bakış açısından güvensizliği, özellikle Orta Avrupa'da bizim için çok endişe verici bir konu. Rusya'nın Orta Avrupa'daki varlığıyla ilgili doğrudan, çok açık ve gerçeklere dayalı tarihsel deneyimimiz var." diye konuştu.

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