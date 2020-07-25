AA 25 Temmuz 2020 Cumartesi 22:57 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 22:57

Ellerinde BAE ve GGK bayraklarıyla yüzlerce kişi, Mehra'nın merkezi El-Gayda kentine akın etti.

Mehra'da özerklik talep eden GGK yandaşları, halihazırda Suudi Arabistan'da bulunan Konsey'in müzakere heyetini desteklediklerini ifade etti.

Yemen'in Mehra ilindeki Barışçıl Eylem Komitesi, 22 Temmuz'da GGK'nin Gayda kentinde 25 Temmuz'da etkinlik düzenlemesi halinde Suudi Arabistan'a karşı gösterilere yeniden başlama tehdidinde bulunmuştu.

BAE destekli GGK, 26 Nisan'da ülkenin güneyinde özerklik ilanında bulunmuş ancak Arap dünyası ve uluslararası toplum tarafından tepkiyle karşılanmıştı.