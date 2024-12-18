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Dünya

Denizin ortasında petrol ve doğal gaz keşfi! Ellerindeki tüm rezervleri birleştiriyorlar

Norveç'in devlete ait enerji devi Equinor, Kuzey Denizi'nde daha önce ticari keşiflerin yapıldığı bir bölgede bir kez daha petrol ve doğal gaz keşfetti. Norveç hükümeti, kıyı bölgesindeki çok sayıda enerji keşfinin tamamının birleştirilmesi konusunu masaya yatırdı.

Star Gazetesi18 Aralık 2024 Çarşamba 17:43 - Güncelleme:
Denizin ortasında petrol ve doğal gaz keşfi! Ellerindeki tüm rezervleri birleştiriyorlar
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Kuzey Avrupa ülkesi Norveç'teki Kuzey Denizi'nde petrol ve doğal gaz rezervi keşfedildi. Daha önce de petrol ve doğal gaz rezervi keşfedilen bölgelerin tamamının birleştirilmesi gündeme alındı. Söz konusu keşfin miktarının ise 0,3 ila 2 milyon standart metreküp olduğu bildirildi.

AÇIK DENİZDE PETROL VE DOĞAL GAZ REZERVİ KEŞFEDİLDİ

Söz konusu rezervin keşfi için yürütülen sondaj faaliyetlerinin yarı dalgıç kulelerinden biri tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Enerji devi Equinor, yeni petrol ve gaz rezervinin 2 ila 12 milyon varil petrole eşdeğer olduğunu tahmin etti. Ayrıca keşfin Kuzey Denizi'ndeki Troll sahasının 17 kilometre batısında yapıldığını açıklandı. Keşfin adının ise Ringand olarak belirlendiği duyuruldu.

Keşfin miktarı dolayısıyla Norveç'in bulunan enerjiyi izole bir şekilde geliştirilmesinin ticari olmayacağının altını çizildi.

YETKİLİLERDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Bölgedeki bulgu hakkında konuşan Equinor'un Norveç Kıta Sahanlığı'ndaki (NCS) Batı Keşif ve Üretim Kıdemli Başkan Yardımcısı Geir Sørtveit, "Bu küçük bir keşif, ancak mevcut altyapının büyük bir kısmıyla daha fazla keşfetmeyi planladığımız ilginç bir alanda. Daha fazla keşif yapılırsa, iyi kaynak kullanımını ve mümkün olan en iyi ekonomiyi sağlamak için bunları birleştirmek önemli olabilir." dedi.

Norveç Açık Deniz Müdürlüğü (NOD) ise Equinor'un keşfettiği rezervin 0,3 ila 2 milyon standart metreküp arasında olduğunu bunun da 1,9 ila 12,6 milyon varile tekabül ettiğini ileri sürdü.

Keşfin yapıldığı kuyunun deniz seviyesinden 3 bin 772 metre aşağıda olduğu ifade edildi.

Son olarak tarafların NOD verilerin baz alarak önceki keşifleri ticari açıdan karlı olarak değerlendirip, bu keşifleri mevcut altyapıya bağlayacak geliştirme çözümlerini değerlendireceği aktarıldı.

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