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Dünya

Elon Musk Almanya'nın için bakın neyi işaret etti?

ABD'li milyarder Elon Musk, Almanya'da Şubat ayında yapılması beklenen erken genel seçimi işaret ederek ülkeyi yalnızca aşırı sağcı 'Almanya için Alternatif (AfD)' partisinin kurtarabileceğini ifade etti.

IHA20 Aralık 2024 Cuma 17:30 - Güncelleme:
Elon Musk Almanya'nın için bakın neyi işaret etti?
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ABD'de yapılan başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı destekleyen milyarder iş insanı Elon Musk, bu kez Almanya siyasetine ilişkin paylaşım yaptı. Musk, X sosyal medya platformunda Alman sağcı Naomi Seibet'in anketlerde açık ara önde görünen muhafazakarların başbakan adayı Friedrich Merz'i eleştiren mesajını yeniden paylaşarak, "Almanya'yı yalnızca AfD kurtarabilir" ifadelerini kullandı. Alman hükümeti, Musk'ın paylaşımını not aldıklarını belirtti.

Dünyanın en zengin kişisi olarak bilinen Elon Musk, geçtiğimiz yıl da Alman hükümetinin yasa dışı göç konusundaki tutumunu eleştirerek AfD'ye desteğini dile getirmişti.

AFD ANKETLERDE İKİNCİ SIRADA

Almanya, geçtiğimiz ay bütçe konusunda çıkan anlaşmazlıkta Başbakan Olaf Scholz'un liderliğindeki koalisyonun çökmesinin ardından 23 Şubat'ta sandık başına gitmeye hazırlanıyor. AfD, Almanya'daki erken seçim öncesinde anketlerde yüzde 19'luk oy oranıyla ikinci sırada yer alıyor.

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