Elon Musk, Brezilya'ya 1000 adet internet anteni bağışladı

Rio Grande do Sul eyaleti Valisi Eduardo Leite, iki haftadır yaşanan sel felaketi ve toprak kaymaları sebebiyle internet ve birçok iletişim ağının zarar gördüğünü ifade etti. Leite, Elon Musk'ın bölgeye 1000 adet internet anteni bağışladığını duyurarak, "Elon Musk'a 1000 adet Starlink internet anteni bağışladığı için teşekkür ederiz. Tüm felaket dönemi boyunca veri hizmeti ve bağlantı sağlayan bu ekipman, devletimizin yeniden yapılanma aşamasında son derece değerli olacaktır" dedi. Musk, Valinin teşekkürünü ' Rica ederim' diyerek yanıtladı.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde sağanak yağışlar sonrası meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e ulaştı. 131 kişinin hala kayıp olduğu, 372 kişinin de yaralandığı belirtildi. Brezilya Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri birimlerin, halka destek sağlamaya devam ettiği ifade edildi.