Elon Musk, ChatGPT'nin patronlarına 38 milyon dolarlık dava açtı ve dosyayı mahkemeye taşıdı

Oakland, California'da gerçekleştirilen duruşmada, ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, Elon Musk'ın OpenAI'ye karşı açtığı davada jüri yargılamasının ilerlemesine izin verileceğini açıkladı. Yargıç, davaya ilişkin yeterli kanıt bulunduğunu belirterek, jüri üyelerinin OpenAI'nin kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kalma konusundaki taahhütlerini ihlal edip etmediğine karar vermesi gerektiğini vurguladı. Bu karar, OpenAI davasının hukuki sürecinde önemli bir dönüm noktasını işaret etmektedir.

Musk'ın OpenAI'ye Yönelik İddiaları

2015 yılında OpenAI'yi kuran ve 2018'de organizasyondan ayrılan Elon Musk, şirketin kamu yararına adanmış kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak faaliyet göstereceği güvencelerine dayanarak yaklaşık 38 milyon dolar sağladığını iddia etmektedir. Bu miktar, OpenAI'nin erken dönem finansmanının kabaca yüzde 60'ını temsil etmektedir. Musk, OpenAI'nin kurucu ortakları Sam Altman ve Greg Brockman'ı, kendilerini zenginleştirmek amacıyla kâr amaçlı bir modele geçişi düzenlemekle suçlamaktadır. Dava, OpenAI'nin Microsoft Corp ile ortaklığı da dahil olmak üzere milyarlarca dolarlık ticari anlaşmalara işaret ederek, şirketin orijinal misyonundan sapmış olduğunu ileri sürmektedir. Musk, haksız kazanç olarak nitelendirdiği belirtilmemiş parasal tazminat talep etmektedir.

OpenAI ve Microsoft'un Savunması

OpenAI, Altman ve Brockman tarafından yapılan iddiaları kategorik olarak reddetmiştir. Şirket, Musk'ı önde gelen bir yapay zeka şirketini baltalamaya çalışan ticari bir rakip olarak nitelendirmektedir. Geçen yıl, OpenAI'nin yönetim kurulu Musk ve bir grup yatırımcısından gelen 97,4 milyar dolarlık devralma teklifini reddetti. Duruşmanın ardından yapılan açıklamada OpenAI, Musk'ın davasının temelsiz olduğunu ve bir taciz kalıbının parçası olduğunu ifade etmiştir. Aynı zamanda davalı olarak adı geçen Microsoft, mahkemeyi kendisine yönelik iddiaları reddetmeye çağırmış ve iddia edilen herhangi bir suistimale yardım ve yataklık ettiğine dair hiçbir kanıt olmadığını savunmuştur.

Yargıç Gonzalez Rogers, daha sonra OpenAI'nin davayı reddetme talebini ele alan yazılı bir karar yayınlayacağını belirtmiştir. Jüri yargılaması Mart ayı için planlanmıştır. Bu gelişme, OpenAI davasının hukuki sürecinde önemli bir aşama teşkil etmektedir. Musk'ın yapay zeka girişimi xAI ise Seri E finansman turunda 20 milyar dolar toplayarak beklentileri aşmıştır. OpenAI davasının sonucu, yapay zeka sektöründe kâr amacı gütmeyen kuruluşların yönetişimi ve misyon bütünlüğü konusunda önemli bir emsal oluşturacaktır.