13 Ocak 2021 Çarşamba 12:59 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 13:02

Tesla ve SpaceX şirketlerinin patronu Elon Musk, 185 milyar doları geçen servetiyle, geçtiğimiz hafta Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek dünyadaki en zengin insan olmuştu.

Ancak Musk unvanını kısa sürede kaybetti. Tesla hisselerinde yaşanan yüzde 8'lik düşüş sonrası Musk yeniden ikinci sıraya döndü.

Tesla hisselerindeki bu değer kaybı yüzünden Musk'ın kişisel serveti bir günde 13.5 milyar dolar azaldı.

Bu düşüş sonrası Musk'ın kişisel serveti 176,2 milyar dolara geriledi. Amazon'un patronu Bezos ise 182,1 milyar dolar ile dünyanın en zengin insanı unvanını geri aldı.

MUSK'IN YÜKSELİŞİ

Musk, 2020 yılına yaklaşık 27 milyar dolarla başladı ve dünyanın en zengin 50 kişisi arasında yer aldı.

Tesla’nın son bir yılda dokuz kattan fazla artan hisse fiyatı, Musk'a 150 milyar dolardan fazla katkıda bulundu.

Elon Musk, Temmuz ayında dünyanın en zengin yedinci kişisi olarak, Waren Buffet'ı geçmişti. Kasım ayında Musk, Bill Gates'i geçerek en zengin ikinci kişi oldu.

Musk, son 12 ayda Bill Gates'in toplam 132 milyar dolarlık net değerinden daha fazla servet kazandı.