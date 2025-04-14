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Dünya

Elon Musk 'geri zekalı' demişti! Navarro'dan cevap gecikmedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanı Peter Navarro, Başkan'ın diğer kıdemli danışmanı Elon Musk ile arasındaki gerilime ilişkin 'Her şey yolunda.' dedi.

AA14 Nisan 2025 Pazartesi 14:26 - Güncelleme:
Elon Musk 'geri zekalı' demişti! Navarro'dan cevap gecikmedi
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Navarro, NBC News'ün "Meet The Press" programında Musk ile arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu.

"ELON İLE HER ŞEY YOLUNDA"

Musk'ın, kıdemli danışman olarak iyi iş çıkardığını dile getiren Navarro, "Hakkımda daha kötüsü söylenmişti. Elon ile her şey yolunda." diye konuştu.

Navarro, bir röportajında Tesla arabalarının parçalarının çeşitli ülkelerden getirilerek ABD'de birleştirildiğini ve Musk'ın bir "araba üreticisi değil, montajcısı" olduğunu söylemişti.

"GERÇEKTEN BİR GERİ ZEKALI"

Bunun üzerine Musk da Navarro'nun açıklamalarına "Gerçekten bir geri zekalı." şeklinde cevap vermişti.

Beyaz Saray da Musk ile Navarro arasındaki tartışmayı "erkeklerin her zamanki hali" diye nitelemiş, kamuoyu önündeki atışmayı sürdürmelerine izin vereceklerini kaydetmişti.

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