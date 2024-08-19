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Dünya

Elon Musk iddialara cevap verdi! Çeçen lider Kadirov'a Cybertruck mi hediye etti?

ABD'li milyarder Elon Musk, Çeçenistan Özerk Yönetimi'nin Başkanı Ramazan Kadirov'a Cybertruck hediye ettiği iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 13:08 - Güncelleme:
Elon Musk iddialara cevap verdi! Çeçen lider Kadirov'a Cybertruck mi hediye etti?
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Musk, konu hakkında kendisini eleştiren Amerikalı köşe yazarının X sosyal medya platformundaki paylaşımına cevap verdi.

Şirketi tarafından üretilen aracı Çeçen lidere hediye ettiğine ilişkin iddiaları yalanlayan Musk, "Cidden bir Rus generale Cybertruck verdiğimi düşünecek kadar aptal mısınız?" dedi.

GÖRÜNTÜLERİ KADİROV PAYLAŞTI

Kadirov, üzerine makineli tüfek yerleştirilmiş "Cybertruck"ı sürerken çektiği videoyu Telegram sayfasından paylaşmıştı. Paylaşımda aracın yakında askeri bölgeye gönderileceğini duyuran Kadirov, Musk'a teşekkürlerini sunmuş ve onu Grozni kentine davet etmişti.

"Cybertruck"ın ithalat kısıtlamalarının bulunduğu Rusya'ya nasıl ulaştığı ise henüz bilinmiyor.

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