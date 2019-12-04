Musk, Unsworth'ün kendisine hakaret davası açması üzerine Los Angeles'ta bir mahkemede ifade verdi.

Elon Musk, ifadesinde, önce İngiliz dalgıcın kendisine hakaret ettiğini ve bunun üzerine kendisinin de ona cevap verdiğini söyledi.

Mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin kurtarılması için hazırlattığı mini denizaltının, kurtarma operasyonunda yer alan Unsworth tarafından ''reklam yapmak istediği'' şeklinde eleştirilmesi üzerine Musk da dalgıcı, Twitter'da ''pedofil'' olarak nitelendirmişti.

Duruşmada, dalgıcın eleştirisinin, çocukların kurtarılması için yaptığı ''iyi niyetli'' teklifine yönelik ''nedensiz bir saldırı'' olduğunu savunan Elon Musk, aslında ne onun ne de kendisinin birbirlerine yönelik hakaretlerinin kasıtlı olduğuna inandığını, doğup büyüdüğü Güney Afrika'da ''pedofil'' kelimesinin ''yaygın bir hakaret'' olduğunu ve aslında dalgıcın gerçekten pedofil olduğunu kastetmediğini iddia etti.

Davanın görülmesine devam edilecek.

İngiliz dalgıcı "pedofil" olmakla suçlayan Musk, daha sonra gelen tepkilerin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımı silerek, Vernon Unsworth'tan özür dilemişti. Unsworth ise Los Angeles'ta Musk'a dava açmıştı.