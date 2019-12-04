İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7488
  • 6,3707
  • 272.466
  • 107689
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Elon Musk, İngiliz dalgıca ''pedofil'' nitelendirmesinden mahkemeye çıktı

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, Tayland'da geçen sene bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin kurtarılmasına yardım eden İngiliz dalgıç Vernon Unsworth hakkında sosyal medyadan yaptığı 'pedofil' suçlaması nedeniyle hakim karşına çıktı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Musk, Unsworth'ün kendisine hakaret davası açması üzerine Los Angeles'ta bir mahkemede ifade verdi.

Elon Musk, ifadesinde, önce İngiliz dalgıcın kendisine hakaret ettiğini ve bunun üzerine kendisinin de ona cevap verdiğini söyledi.

Mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin kurtarılması için hazırlattığı mini denizaltının, kurtarma operasyonunda yer alan Unsworth tarafından ''reklam yapmak istediği'' şeklinde eleştirilmesi üzerine Musk da dalgıcı, Twitter'da ''pedofil'' olarak nitelendirmişti.

Duruşmada, dalgıcın eleştirisinin, çocukların kurtarılması için yaptığı ''iyi niyetli'' teklifine yönelik ''nedensiz bir saldırı'' olduğunu savunan Elon Musk, aslında ne onun ne de kendisinin birbirlerine yönelik hakaretlerinin kasıtlı olduğuna inandığını, doğup büyüdüğü Güney Afrika'da ''pedofil'' kelimesinin ''yaygın bir hakaret'' olduğunu ve aslında dalgıcın gerçekten pedofil olduğunu kastetmediğini iddia etti.

Davanın görülmesine devam edilecek.

İngiliz dalgıcı "pedofil" olmakla suçlayan Musk, daha sonra gelen tepkilerin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımı silerek, Vernon Unsworth'tan özür dilemişti. Unsworth ise Los Angeles'ta Musk'a dava açmıştı.

Kılıçdaroğlu ´iş istedi kolu kırıldı´ demişti... Yalanı böyle ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Esad rejimine BAE’den övgü

Esad rejimine BAE’den övgü

İstanbul'da yağmur etkili oluyor: İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal

İstanbul'da yağmur etkili oluyor: İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal

Sığınmacıların yararına olan yasayı iptal ettiler!

Sığınmacıların yararına olan yasayı iptal ettiler!

Afrka'da operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

Afrka'da operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

Kan donduran olay: Evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran olay: Evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

'Batının süslü lafları bizi aldatmamalı'

'Batının süslü lafları bizi aldatmamalı'

TÜBİTAK uzun ömürlü köy yoğurdu geliştirdi

TÜBİTAK uzun ömürlü köy yoğurdu geliştirdi

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu ´iş istedi kolu kırıldı´ demişti... Yalanı böyle ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu ´iş istedi kolu kırıldı´ demişti... Yalanı böyle ortaya çıktı

İki arkadaşın baraj gezisi beklenmedik sonla bitti

İki arkadaşın baraj gezisi beklenmedik sonla bitti

Karaya vurdu, karnından 100 kilo çöp çıktı!

Karaya vurdu, karnından 100 kilo çöp çıktı!

Milli gurur Atak'ın 'ağır abisi' için tarih belli oldu

Milli gurur Atak'ın 'ağır abisi' için tarih belli oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA