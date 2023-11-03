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Dünya

Elon Musk kararını verdi! Yeni teknoloji yarın piyasaya sürülüyor

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, yeni yapay zeka şirketi xAI'ın ilk teknolojisini cumartesi günü seçilmiş bir grup için piyasaya süreceğini açıkladı.

AA3 Kasım 2023 Cuma 17:48 - Güncelleme:
Elon Musk kararını verdi! Yeni teknoloji yarın piyasaya sürülüyor
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Musk, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, xAI'ın "ilk yapay zekasını" seçilmiş bir gruba sunacağını bildirdi.

Şirketin söz konusu teknolojisine ilişkin Musk, "Bazı önemli açılardan şu anda mevcut olanların en iyisi." değerlendirmesinde bulundu.

Musk'ın yeni yapay zeka şirketi xAI temmuz ayında kurulmuştu.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, xAI'nın amacının "evrenin gerçek doğasını anlamak" olduğu kaydedilmişti.

xAI ekibinin Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk tarafından yönetildiği belirtilen açıklamada, ekip üyelerinin daha önce DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla ve Toronto Üniversitesinde çalıştığı aktarılmıştı.

Açıklamada, ekibin yapay zeka alanında en yaygın kullanılan yöntemlerden bazılarına katkıda bulunduğu, yenilikçi tekniklerle analizleri kullanıma sunduğu ve alandaki en büyük buluşlardan bazılarının geliştirilmesine öncülük ettiği ifade edilmişti.

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